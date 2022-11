Usa: pediatri lanciano l'allarme sulla carenza di antibiotico amoxicillina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono alle prese con una preoccupante carenza di amoxicillina, antibiotico del gruppo delle penicilline utilizzato per il trattamento pediatrico di infezioni batteriche alle orecchie, alla faringe e alle vie respiratorie, e di infiammazioni dentali e dell'apparato urinario. La Food and Drug Administration (Fda) ha confermato la carenza dell'amoxicillina liquida in un recente rapporto, citando la domanda crescente dell'antibiotico - classificato come "terapia di prima linea" dalle autorità mediche del Paese - come causa primaria della carenza. Come sottolineato dal quotidiano "The Hill", la carenza dell'antibiotico desta particolare preoccupazione perché coincide negli Usa con un forte aumento dei ricoveri pediatrici connessi a malattie respiratorie: un effetto, secondo gli esperti, "dell'impatto di un calo dell'immunità (naturale) negli ultimi due anni" di distanziamento e utilizzo delle mascherine nel contesto della pandemia di Covid-19. (Was)