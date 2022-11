Corea del Sud: presidente Yoon sospende conferenze stampa in risposta alla polemica coi media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è protagonista da giorni di uno scontro con i media del Paese, dopo la sua decisione di impedire ai giornalisti delle principali emittenti televisive nazionali di salire a bordo dell'areo presidenziale in occasione dei recenti vertici del G20 e della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in Indonesia e Thailandia. La decisione, accompagnata dall'accusa mossa ai media di diffondere informazioni "false" e "malevole", ha innescato dure polemiche, culminate nel fine settimana in un acceso confronto tra il presidente e un giornalista: alla domanda di quest'ultimo su cosa ci sia di "malevolo" nell'attività dei media, Yoon ha bruscamente interrotto una conferenza stampa. L'ufficio di presidenza ha successivamente contestato la "mancanza di cortesia" del giornalista, e oggi ha annunciato la sospensione delle quotidiane conferenze stampa informali del presidente, che negli scorsi anni erano divenute una consuetudine. (Git)