Imprese: criptovalute, in vendita l'unità giapponese dell'exchange bancarottiero Ftx

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ftx Japan, parte dell'exchange di criptovalute statunitense Ftx, in bancarotta nel contesto di uno scandalo multimiliardario di appropriazione indebita dei fondi dei clienti, verrà venduto nell'ambito del processo di bancarotta del gruppo, Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che cita il processo di revisione strategica di Ftx Trading intrapreso sabato dai curatori fallimentari della società. Ftx Japan è ritenuto uno dei rami di valore del gruppo, dato il suo bilancio in attivo, come quello dell'unità europea e di alcune altre controllate. Ftx Japan gestisce depositi per un ammontare complessivo di 19,6 miliardi di yen (circa 140 milioni di dollari) e un capitale proprio di circa 10 miliardi di yen. (segue) (Git)