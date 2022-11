Filippine-Usa: vicepresidente Harris in visita a Manila, oggi l'incontro col presidente Marcos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha intrapreso un viaggio ufficiale nelle Filippine, che sarà segnato dall'incontro di oggi col presidente Ferdinand Marcos Jr. e da una visita a Palawan, provincia delle Filippine vicina all'area del Mar Cinese Meridionale teatro delle contese territoriali tra quel Paese e la Cina. Harris ha in programma per oggi anche un incontro con rappresentanti di organizzazioni femminili e di attivisti per la democrazia. Harris sarà il più alto funzionario statunitense ad aver mai messo piede a Palawan, non lontano dalle Spratly, uno degli atolli militarizzati dalla Cina. Nel corso della visita, la vicepresidente incontrerà gli abitanti, i rappresentanti della società civile e membri della Guardia costiera delle Filippine. (segue) (Fim)