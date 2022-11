Filippine-Cina: Manila denuncia nuovo incidente con la Guardia costiera cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita potrebbe rialzare le tensioni tra Washington e Pechino, nonostante il recente incontro a Bali tra i leader dei due Paesi, Joe Biden e Xi Jinping, apparentemente teso a stabilizzare le relazioni bilaterali e limitare il rischio di scontri diretti, specie sul delicato fronte di Taiwan. "La Cina può cogliere (dalla visita di Harris) il messaggio che preferisce", ha dichiarato nei giorni scorsi un funzionario anonimo della Casa Bianca al quotidiano "Nikkei". "Il messaggio alla regione, invece, è che gli Stati Uniti sono un Paese dell'Indo-Pacifico. Siamo presenti, ci impegniamo per la sicurezza dei nostri alleati nella regione". Il funzionario ha aggiunto che la visita di Harris a Palawan esprimerà la difesa "dell'ordine marittimo basato sulle regole nel Mar Cinese Meridionale (...) e il contrasto alle attività di pesca illegali, non regolate e non comunicate". La scorsa estate il governo delle Filippine ha presentato una nuova protesta diplomatica alla Cina per le sue attività di Pesca nelle aree del Mar Cinese Meridionale contese dai due Paesi. (segue) (Fim)