Corea del Sud: esportazioni in calo del 16,7 per cento all'inizio di novembre

- La Corea del Sud ha registrato un calo a doppia cifra delle esportazioni nei primi 20 giorni di novembre, confermando così la bilancia passiva del suo interscambio commerciale, secondo i dati pubblicati oggi dalle autorità doganali del Paese. Tra l'1 e il 20 novembre il Paese ha esportato per 33,16 miliardi di dollari, in calo del 16,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La media giornaliera delle spedizioni in uscita è calata dell'11,3 per cento. Le esportazioni di semiconduttori, in particolare, sono calate del 29,4 per cento, e le esportazioni di auto e prodotti petroliferi rispettivamente del 28,6 e del 16,1 per cento. (segue) (Git)