Brexit: imprenditori britannici chiederanno a Sunak di migliorare i rapporti con l’Ue

- Le imprese britanniche chiederanno al primo ministro Rishi Sunak di intervenire per attenuare gli effetti economici della Brexit. Il primo ministro interverrà oggi alla conferenza annuale dei datori di lavoro organizzata dalla Confederazione degli industriali britannici (Cbi) a Birmingham. Come riferisce il quotidiano “Financial Times”, sebbene Sunak sarà chiamato a un intervento incentrato sull’innovazione, la richiesta effettiva che riceverà in cambio è un netto miglioramento dei rapporti fra Regno Unito e Unione europea post Brexit. Ai lavori della conferenza interverrà anche il direttore generale della Cbi, Tony Danker, che lancerà una nuova battaglia contro i sostenitori più intransigenti della Brexit, esortando il governo a consentire a favorire l’immigrazione legale – necessaria per garantire manodopera – e incrementare l’interscambio commerciale con l’Ue. Danker, secondo le anticipazioni fornite dal “Financial Times”, nel suo intervento dirà ai che "il miglior garante della Brexit è un'economia che cresce" e solleciterà il primo ministro a porre fine allo scontro con Bruxelles sul protocollo dell'Irlanda del Nord. (segue) (Rel)