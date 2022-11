Malesia: elezioni generali, ex premier Muhyiddin ottiene sostegno di partiti del Borneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barisan nasional è la coalizione costruita attorno alla storica Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno): si tratta del partito che ha governato ininterrottamente il Paese dalla sua indipendenza nel 1957, fatta eccezione per un periodo di circa due anni dopo le ultime elezioni, nel 2018. Il terzo posto ottenuto alle elezioni di sabato, a lunga distanza dai primi due, rappresenta un duro colpo per l'Umno il cui presidente, Zahid Hamidi, è chiamato in queste ore a dimettersi dall'incarico. Altra sconfitta di rilievo, anche se pronosticata, è quella del 97enne Mahatir Mohamad, che ha perso il seggio in Parlamento che deteneva dal 1964. Mahatir ha governato il Paese ininterrottamente dal 1981 al 2003, e di nuovo da maggio 2018 a marzo 2020. L'uomo, che nei mesi scorsi è stato ricoverato più volte nonostante problemi cardiaci, aveva deciso di candidarsi contro il parere dei suoi medici curanti, ma ammesso che questa sarebbe stata l'ultima competizione elettorale a cui avrebbe partecipato. (Fim)