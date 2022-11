Usa: Biden su sparatoria a locale notturno per omosessuali in Colorado, "odio intollerabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha duramente condannato la sparatoria che nelle prime ore di ieri è costata la vita a cinque persone in un locale notturno per Lgbtq a Colorado Springs, in Colorado. Gli Stati Uniti, ha detto Biden, "non possono e non devono tollerare l'odio". Il presidente ha poi sollecitato ulteriori interventi contro "l'epidemia di salute pubblica della violenza armata": "Luoghi che dovrebbero essere spazi sicuri di accettazione e celebrazione non dovrebbero mai trasformarsi in luoghi di terrore e violenza. Eppure, accade troppo spesso. Dobbiamo eliminare le diseguaglianze che contribuiscono alla violenza contro le persone Lgbtq+", ha affermato l'inquilino della Casa Bianca. Le ragioni della sparatoria di ieri non sono state ancora accertate, ma si sa che un 22enne armato è entrato nel locale ed ha immediatamente aperto il fuoco sugli avventori, uccidendo cinque persone e ferendone 18 prima di essere a sua volta ferito e immobilizzato da due persone. Biden ha paragonato al sparatoria a quella che nel 2016 si è verificata in un altro locale notturno per omosessuali a Orlando, in Florida, e che è costata la vita a 49 persone. (Was)