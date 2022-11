Kazakhstan: exit poll anticipano schiacciante vittoria del presidente Tokayev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco meno di 12 milioni di cittadini si sono recati alle urne ieri per scegliere il futuro presidente del Kazakhstan. Le elezioni sono state annunciate lo scorso primo settembre dall’attuale capo dello Stato, che aveva raccolto le redini del Paese nel 2019 direttamente dall’uomo che le aveva tenute sin dall’indipendenza nel 1991, Nursultan Nazarbayev. L'esito del voto assicura al presidente uscente un nuovo incarico, dalla durata inedita di sette anni ma senza possibilità di rielezione. Questo prevede infatti l’ultima delle numerose proposte di riforma costituzionale avanzate da Tokayev negli ultimi mesi, che hanno già portato, tra le altre cose, alla riduzione dei poteri presidenziali, al potenziamento di quelli del Parlamento, all’istituzione di una Corte costituzionale e alla nomina di un commissario per i diritti umani. Un percorso avviato dopo i tumulti che hanno scosso il Paese all’inizio di quest’anno, iniziati in forma di protesta contro il rincaro del Gpl e degenerati nel giro di pochi giorni in una vera e propria rivolta armata. (segue) (Fim)