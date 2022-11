Kazakhstan: exit poll anticipano schiacciante vittoria del presidente Tokayev (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio, alla fine, è stato di oltre 230 morti, e il presidente Tokayev è riuscito a ristabilire l’ordine solo dopo l’arrivo di un ridotto contingente militare a guida russa dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo (Csto), che ha preso il controllo delle infrastrutture critiche del Paese e ha lasciato il Kazakhstan pochi giorni dopo. I disordini hanno però convinto Tokayev ad ampliare la propria base di potere attraverso riforme volte a consolidare il sistema democratico e attraverso l’epurazione di alcune figure legate alla cerchia di potere dell’ex presidente Nazarbayev. La principale, tra queste, è quella dell’ex premier Karim Masimov, arrestato nel pieno dei tumulti quando era alla guida dei servizi di sicurezza interni e ora a processo per alto tradimento, per tentata sovversione violenta e per abuso di potere. (segue) (Fim)