Kazakhstan: exit poll anticipano schiacciante vittoria del presidente Tokayev (4)

- Le autorità kazake non hanno mai attribuito a Nazarbayev la responsabilità degli eventi di gennaio, ma negli ultimi mesi hanno eliminato ogni forma di culto di personalità verso il primo presidente (la capitale, ribattezzata nel 2019 Nur-Sultan, è così tornata a chiamarsi Astana) e hanno allontanato dai gangli del potere politico ed economico quasi tutti i membri della famiglia Nazarbayev. Questo, tuttavia, non ha dissipato del tutto le tensioni politiche interne. La scorsa settimana il Comitato per la sicurezza nazionale ha fatto sapere di aver sventato un nuovo colpo di Stato organizzato da “un gruppo di sette persone”, intenzionate a provocare scontri all’interno del Paese e a favorire l’instaurazione di un governo provvisorio. I presunti golpisti vengono collegati all’oppositore Mukhtar Ablyazov, ex ministro dell’Energia e banchiere che vive in esilio in Francia e che è già stato processato e condannato in absentia per omicidio e per appropriazione indebita. (segue) (Fim)