Kazakhstan: exit poll anticipano schiacciante vittoria del presidente Tokayev (6)

- Ex ministro degli Esteri, Tokayev si è mostrato recentemente molto attivo sul piano internazionale. Tra settembre e ottobre ha ospitato il presidente cinese Xi Jinping, il turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il Kazakhstan è il decimo maggiore produttore di petrolio al mondo e, con forti investimenti sulle infrastrutture, può aprire nuove rotte per le esportazioni, attirando contestualmente capitale dall’estero. Il Paese può anche sfruttare la sua posizione geografica per tornare a essere territorio di transito per i commerci tra l’Europa e l’Estremo Oriente. Una vittoria di Tokayev alle elezioni di domenica, coniugata al consolidamento delle istituzioni democratiche, potrebbe accelerare la spinta del Kazakhstan volta ad affrancarsi da Mosca. Difficile, tuttavia, che si possa arrivare a una rottura tra i due Paesi: il Kazakhstan continua a importare dalla Russia per soddisfare la domanda del mercato interno e a dipendere da Mosca per l’export di petrolio. (Fim)