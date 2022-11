Corea del Nord: Pyongyang, segretario Onu Guterres "fantoccio degli Usa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Corea del Nord ha definito il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres un "fantoccio degli Stati Uniti", dopo che quest'ultimo si è unito agli Usa nel condannare l'ultimo lancio di un missile balistico intercontinentale da parte di Pyongyang. In un comunicato diffuso venerdì 18 novembre, Guterres aveva denunciato il lancio del missile e sollecitato il Nord a "desistere immediatamente dall'assumere qualsiasi altra azione provocatoria". "Guardo spesso al segretario generale Onu come a un membro della Casa Bianca o del dipartimento di Stato Usa", ha replicato il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son-hui tramite un comunicato rilanciato dai media di Stato del Paese. "Esprimo il mio forte rammarico per il fatto che il segretario generale dell'Onu abbia assunto un atteggiamento assai deplorevole, incurante dello scopo e dei principi della Carta Onu e della sua appropriata missione di mantenere l'imparzialità, l'obiettività e l'equità su ogni questione", prosegue la nota, secondo cui con le sue ultime prese di posizione il segretario "dimostra chiaramente di essere un fantoccio degli Stati Uniti". Il Consiglio di sicurezza Onu convocherà oggi un incontro di emergenza su richiesta del Giappone per discutere il lancio del missile balistico da parte della Corea del Nord avvenuto venerdì. Non è chiaro, però, se il Consiglio potrà imporre ulteriori sanzioni a carico di Pyongyang, dal momento che Cina e Russia si sono opposte ai più recenti tentativi in tal senso. (segue) (Git)