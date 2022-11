© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipa alla piantumazione di di alcuni alberi all'interno del Progetto Ossigeno promosso dalla Regione Lazio. Parco Marconi, Lungotevere di Pietra Papa, Roma (ore 12:00).- Il presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, l'assessore regionale al Lavoro e formazione, Claudio Di Berardino e Daniele Parrucci, consigliere delegato della Città Metropolitana di Roma alle Politiche della formazione illustrano i contenuti della convenzione sulla "Disciplina delle modalità di organizzazione e gestione delle funzioni non fondamentali in materia di formazione professionale delegate dalla Regione Lazio alla Città Metropolitana di Roma Capitale”. Sede della Regione Lazio, Sala Aniene, Via Cristoforo Colombo 212, Roma, (ore 15:00).- L'assessore alle Politiche Abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e Impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani partecipa alla Festa dell'Albero presso il Parco Nicoletta Campanella di Corviale. Parco Nicoletta Campanella, Via Marino Mazzacura, Roma (ore 9:00). (segue) (Rer)