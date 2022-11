Business news: Trasporto aereo, Azul aggiunge tre ulteriori A330neo alla flotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea brasiliana Azul ha firmato un ordine per tre A330-900 che consentiranno al vettore di espandere ulteriormente il network internazionale e di integrare le sue attuali operazioni con gli A330, portando a otto la flotta totale di aeromobili A330neo. Lo riferisce Airbus in un comunicato. L'A330neo è un membro della famiglia Widebody di Airbus, leader del settore, che offre costi operativi più bassi e un'impronta ambientale ridotta grazie alla combinazione di tecnologie avanzate dell'A350 con motori Rolls-Royce Trent 7000 ad alta efficienza. Dotato della cabina Airspace, l'A330neo offre esperienza per i passeggeri ed efficienza operativa senza pari, grazie a un'area di benvenuto ridisegnata, un'illuminazione d'atmosfera ancora migliore, cappelliere più grandi e moderne e un nuovo design di finestrini e toilette. (Res)