Business news: Turchia-Messico, discusso possibile riavvio negoziati per accordo di libero scambio

- Messico e Turchia hanno discusso il possibile riavvio dei negoziati per un accordo di libero scambio. Il tema è stato a centro dell’incontro, avvenuto ieri ad Ankara, tra il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, e l’omologo turco Mevlut Cavusoglu. I ministri, si legge nella dichiarazione congiunta, hanno ribadito il loro impegno a raggiungere un volume di scambi pari a cinque miliardi di dollari all’anno. Con questo obiettivo, hanno concordato di organizzare quanto prima la seconda riunione della Commissione economica Messico-Turchia, al fine di procedere a una revisione completa delle relazioni economiche e identificare i passi da seguire per aumentare ulteriormente il commercio e gli investimenti reciproci, nonché il possibile riavvio dei negoziati per un accordo di libero scambio. (Res)