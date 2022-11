Usa: il presidente Biden ha compiuto 80 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha celebrato ieri il suo 80esimo compleanno, diventando il primo ottuagenario a servire nell'Ufficio ovale. Biden ha trascorso la giornata con un ricevimento organizzato dalla moglie, la first lady Jill Biden, e ha intrattenuto una conversazione telefonica con la nazionale maschile di calcio statunitense impegnata nei mondiali in Qatar. Il giorno prima, il presidente aveva presenziato al matrimonio della nipote Naomi Biden, celebrato alla Casa Bianca. (Was)