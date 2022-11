Usa: Camera, McCarthy pronto a rimuovere tre democratici dalle commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dei Repubblicani alla Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, ha ribadito la volontà di rimuovere tre deputati democratici da due commissioni parlamentari, una volta insediatosi come presidente della Camera del prossimo Congresso a gennaio 2023. Intervistato dall'emittente televisiva "Fox News", il leader repubblicano ha fatto i nomi dei deputati democratici Eric Swalwell e Adam Schiff - che come lui rappresentano la California - e della progressista Ilhan Omar del Minnesota. McCarthy ha fatto riferimento anzitutto allo scandalo della relazione tra Swalwell e una spia cinese, emerso alla fine del 2020: "Eric Swalwell non può avere una autorizzazione di sicurezza nel settore pubblico. Per quale ragione potremmo mai affidargli i segreti dell'America? Non gli consentirò di restare all'Intelligence", ha detto il repubblicano. Schiff, presidente della medesima commissione, è stato uno tra i principali volti delle procedure di impeachment contro l'ex presidente Donald Trump, ed è accusato dai conservatori di aver fatto un uso politico del suo ruolo. (segue) (Was)