Malesia: elezioni generali, ex premier Muhyiddin ottiene sostegno di partiti del Borneo (2)

- I partiti della Malesia avranno tempo fino alle 14 di oggi per consegnare al Re Abdullah Ahmad Shah i nomi dei rispettivi candidati a primo ministro. Lo hanno riferito le autorità elettorali una volta registrato il voto delle legislative di sabato, chiuso senza che nessuna delle coalizioni abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei 222 seggi del Parlamento. Il maggior numero di scranni, 82, è andato al Patto della speranza (Pakatan Harapan, Ph), alleanza delle forze progressiste guidato da Anwar Ibrahim, seguito dai conservatori dell'Alleanza nazionale ("Perikatan Nasional", Pn), con 73 seggi. Tanto Muhyiddin, primo ministro dal 2020 e per poco meno di due anni, quanto Anwar si dicono in grado di ottenere i numeri utili per sfondare quota 112 seggi. Apparentemente escluso un patto tra le due principali forze, le attenzioni si concentrano sui 30 seggi conquistati dai conservatori del Fronte nazionale ("Barisan Nasional", Bn), che ha rimediato una sconfitta inattesa alle urne, e sui 22 ottenuti dal Gabungan Parti Sarawak (Gps), costola di Bn. (segue) (Fim)