Lombardia 2023: De Corato (Fd'I), Sala avrebbe dovuto appoggiare Moratti

- "Oggi il sindaco di Milano ha dichiarato che al nuovo candidato del centrosinistra 'proverà a togliergli un po' questa immagine di persona estrema, troppo rivoluzionaria'. Sala, purtroppo, non ha ancora capito che Majorino è colui che è sempre stato amico dei centri sociali, dei no-global, degli l­gbt, degli anarchici, e dalla parte degli occupanti abusivi. Se non bastasse tutto ciò, l'attuale Europarlamentare, è sempre stato anche dalla parte dei consumatori di cannabis". Lo afferma in una nota l'on Riccardo De Corato. "Quindi, il primo cittadino, deve capire che non può dare nessuna riverniciatura a una persona del genere. Caro Sala, il Pd è questo e la tua missione nei confronti del nuovo candidato Presidente del centrosinistra alle regionali, sarà del tutto inutile. Tu avresti voluto appoggiare Letizia Moratti, invece ora dovrai consolarti con Pierfrancesco Majorino. Il fatto che tu sia diventato sindaco di Milano, lo devi solo ed esclusivamente ai tantissimi milanesi che non sono andati a votare". (Com)