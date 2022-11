Albania: commissione protezione civile si è riunita dopo maltempo e alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per la protezione civile albanese si è riunita domenica per discutere la situazione creatasi a causa delle elevate precipitazioni, specialmente nei distretti di Shkodra, Lezha, Tirana, Durazzo, Vlora e Fier. Il ministero della Difesa ha messo in guardia che altro maltempo è atteso e che le Forze armate potrebbero intervenire per assistere nella situazione. “Stiamo monitorando la situazione di minuto in minuto. Il ministero della Difesa, l’agenzia di protezione civile e le Forze armate sono pronte a soddisfare i bisogni delle amministrazioni locali e dei cittadini”, ha riferito il dicastero. (Alt)