- - In occasione della giornata Internazionale dell'Albero sarà presentato il progetto di forestazione urbana ed extraurbana della Città Metropolitana di Roma Capitale che prevede la piantumazione di un milione di alberi in 12 Comuni tra cui Roma e la stessa Fiumicino. Partecipano Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale ed Esterino Montino, sindaco di Fiumicino. Area Archeologica dei Porti di Claudio e Traiano, Via Portuense, 2360, Fiumicino (ore 11:30).- Il tenente dei carabinieri Antonio Prete tiene un incontro con gli studenti con oggetto “i rischi che corre chi si pone alla guida in stato di ebbrezza”. Partecipa all'incontro la dottoressa Sara Nocera, esperta in emergenza. A seguire, alle ore 11:00 si terrà lo stesso incontro con gli studenti dell'istituto Loi di Nettuno. Istituto Apicio Colonna Gatti, sede di via Filibeck, Anzio (ore 09:00).- Conferenza stampa "Termovalorizzatore, la parola passi ai cittadini", convocata da Radicali Italiani e Volt. Sede di Radicali Italiani in via Angelo Bargoni 34, Roma, (ore 11:00). (Rer)