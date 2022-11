Business news: Argentina-Cina, incontro Fernandez-Xi Jinping, Buenos Aires ottiene ampliamento swap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha ottenuto un ampliamento di 5 miliardi di dollari nello swap di divise con la Banca popolare cinese (Bpc). Lo ha annunciato il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, al termine della riunione tenuta con l'omologo cinese Xi Jinping al margine dei lavori del G20, in corso a Bali, in Indonesia. "Abbiamo parlato in particolare di due questioni che ci preoccupavano", ha detto il presidente argentino. "La prima era lo swap, sul quale avevamo raggiunto un accordo da mesi ma sul quale non avevamo risposta. Oggi il governo cinese ha autorizzato che l'Argentina disponga liberamente dei 5 miliardi di dollari", ha spiegato Fernandez, sottolineando che si tratta "di una grande notizia per noi". (Res)