Business news: Trasporto aereo, Usa ed Ecuador firmano accordo per espandere voli passeggeri e merci

- Stati Uniti ed Ecuador hanno firmato un trattato per espandere i voli passeggeri e merci tra l'Ecuador e gli Stati Uniti. L'accordo, si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, è stato firmato mercoledì a Quito dal sottosegretario agli Affari politici Usa, Victoria Nuland, e dal ministro degli Affari esteri ecuadoriano, Juan Carlos Holguin, con l'obiettivo di "promuovere un aumento dei viaggi e del commercio e stimolare opportunità di lavoro di alta qualità e crescita economica". Le due parti, prosegue la nota, applicano i termini dell'accordo "sulla base della cortesia e della reciprocità sin dai negoziati conclusi nel dicembre 2021". Gli Stati Uniti hanno in essere accordi reciproci di trasporto aereo Open Skies (cieli aperti) con oltre 130 partner ed oltre il 70 per cento delle partenze internazionali dagli Stati Uniti vola verso i partner di Open Skies. (Res)