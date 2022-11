Business news: America Latina, Petro a "El Pais", la Cina ha più alleanze con i politici di destra che di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina in America latina ha più alleanze con i politici di destra che di sinistra. Lo afferma in un’intervista concessa al quotidiano spagnolo “El Pais” il presidente della Colombia, Gustavo Petro. “La Cina è presente in America Latina, ma non grazie al mio governo. Hanno più alleanze con i politici di destra, paradossalmente”, ha detto Petro. “La Cina è oggi il principale investitore in opere infrastrutturali”, ha aggiunto, citando il contratto per la metropolitana di Bogotá. “La Cina è entrata con forza nel mercato colombiano. Gli Stati Uniti sono stati chiari nell'affermare di essere in grado di competere con la Cina. Bene, staremo a vedere”, ha dichiarato il capo dello stato. (Res)