- VARIE- Presentazione dello studio di Unindustria "Il settore farmaceutico e biomedicale nel Lazio: attrattività dell'ecosistema e prospettive di sviluppo”. Sede della Luiss Guido Carli in Viale Romania 32, Roma, (ore 16:00).- Convegno “Sicurezza stradale: zero vittime. Un obiettivo da raggiungere con informazione e comunicazione”, organizzato da Anas in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, il Centro di documentazione Giornalistica e l’Ordine degli ingegneri. l Convegno sarà l’occasione per presentare la seconda edizione della Ricerca “Stili di guida”, sul comportamento degli automobilisti al volante. Auditorium Antonianum, viale Manzoni, 1, Roma (ore 9:30).- L’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma presenta l’evento “Giornata nazionale dell'albero”. Sede di Aeroporti di Roma, via Pier Paolo Racchetti, (ore 10:00). (segue) (Rer)