Business news: Algeria-Cuba, presidente Tebboune, Algeri fornirà prodotti energetici

- L'Algeria fornirà a Cuba prodotti energetici, oltre a rilanciare numerosi progetti nei settori della sanità, dell'istruzione superiore e del commercio. Lo ha dichiarato il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo cubano, Miguel Diaz-Canel Promudez. Il presidente algerino ha annunciato che l'Algeria donerà a Cuba una centrale solare e ha annunciato che la riunione del comitato intergovernativo prevista all'inizio del prossimo anno all'Avana vedrà la presenza di 150 investitori locali in cerca di nuove partnership. Da parte sua, il presidente cubano ha accolto con favore le decisioni prese dal presidente Tebboune per aiutare Cuba e ha elogiato il contributo del suo Paese al rafforzamento della cooperazione sanitaria con l'Algeria, evidenziando gli sforzi per espanderla in vari campi. Promudez ha salutato le riforme politiche ed economiche in corso in Algeria. (Res)