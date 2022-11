Business news: Argentina, Bid concede prestito di 125 milioni di dollari per rafforzamento servizi fitosanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) ha approvato un prestito di 125 milioni di dollari a favore dell'Argentina con l'obiettivo di rafforzare i suoi servizi di controllo fitosanitari, così come la sostenibilità delle sue risorse marine. Il prestito, si legge in una nota del Bid, rafforzerà in particolare la gestione del Servizio nazionale di salute e qualità agroalimentare (Senasa) e dell'Istituto nazionale per la ricerca e lo sviluppo della pesca (Inidep), due organizzazioni che svolgono un ruolo importante nello sviluppo del Paese come leader nell'agroalimentare. Il programma, si precisa, è volto a "migliorare il controllo dei parassiti che colpiscono il patrimonio zoo-fitosanitario del Paese, aumentare la capacità diagnostica dei laboratori fitosanitari e di salute animale e rafforzare la ricerca sulle risorse oceanografiche". (Res)