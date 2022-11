Turchia: attentato Istanbul, arrestate altre 13 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre tredici persone, di cui cinque in Bulgaria, sono state arrestate per aver aiutato Ahlam Albashir, la presunta autrice dell'attentato avvenuto domenica scorsa, 13 novembre, sul viale Istiklal a Istanbul, che ha causato la morte di sei persone e il ferimento di oltre 80. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco "Hurriyet", l'intelligence della polizia ha trovato la targa del taxi su cui Albashir è salita dopo l'attacco, individuando il percorso e il punto in cui è scesa. Le dichiarazioni del tassista avrebbero consentito, poi, di individuare la targa di un veicolo appartenente ad Ahmed Jarkas, che avrebbe fornito sostegno ad Albashir, accompagnandola a casa.(Tua)