Lombardia 2023: Elisabetta Strada entra nella coalizione di Moratti, "vero progetto innovativo"

- “Le prossime elezioni regionali lombarde saranno di cruciale importanza. Per la prima volta in Italia abbiamo un governo di destra, direi anche di estrema destra, le cui politiche sono quanto più lontano dalle necessità e dalla sensibilità del nostro territorio e dei nostri concittadini. Anche in Europa questa stessa deriva si fa sempre più importante. I cittadini d’altro canto si stanno distaccando e disinnamorando sempre di più dalla politica e l’astensionismo è diventato quasi il più grande partito italiano. In questo quadro che si è modificato in peggio, dobbiamo dare nuove risposte individuando nuove alleanze che vadano oltre i classici schemi e presupposti ideologici. I lombardi non credono più alle tradizionali contrapposizioni ma vogliono cercare soluzioni ai loro problemi concreti e con tempi veloci". Lo afferma in una nota la consigliera regionale Elisabetta Strada, annunciando il suo ingresso nella coalizione di Letizia Moratti. "È la stessa idea che ha anche portato il Pd a governare con la Lega; in quel caso si era capito che la posta in gioco era la credibilità del Paese. Ora che la Meloni è al Governo dobbiamo invece costruire una forte alleanza che vada al di là degli schemi ai quali eravamo abituati. Questo è tanto più vero se si considera che da trent’anni il centrosinistra non riesce ad esprimere una proposta che la renda credibile e vincente di fronte all’elettorato. Le coraggiose prese di posizione di Nando della Chiesa, di Alessandra Kusterman e di tanti altri esponenti della società civile di sinistra, mi hanno motivato a fare una scelta che, non lo nascondo, non è stata facile. Stimo Pierfrancesco Majorino, che mi ha anche chiesto di mettere insieme una lista civica. L’ ho ringraziato di cuore, ma credo che il vero progetto innovativo è quello che si sta costituendo attorno alla coalizione di Letizia Moratti. Come esponente della realtà civica - prosegue , prima milanese e oggi lombarda sono pronta e siamo pronti a fare la nostra parte in questo nuovo quadro, favorendo ed interpretando un progetto civico riformista progressista che allarghi gli orizzonti e le prospettive dei Lombardi". (segue) (Com)