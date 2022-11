Famiglia: Carfagna (Azione-Iv), Lega di Salvini è ferma al Papa Re

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "E meno male che Zaia stamattina aveva prospettato una Lega quasi normale: 'Basta battaglie di retroguardia'. Pronta la risposta della Lega romana e salviniana: lo Stato paghi 20 mila euro a chi si sposa in chiesa. Altro che 'libera Chiesa in libero Stato', qui siamo ancora al Papa Re". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione, deputata di Azione-Italia viva, commentando la proposta di legge depositata alla Camera dalla Lega che prevede un bonus matrimonio fino a 20 mila euro per le coppie che intendono celebrare il matrimonio religioso.(Rin)