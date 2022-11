© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra "Japan. Body performer live, resistenza e resilienza nell'arte contemporanea giapponese".Pac, via Palestro, 14 (ore 11)Si riunisce il consiglio ComunalePalazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla presentazione del libro del Sindaco di Firenze Dario Nardella "La città universale. Dai sindaci un futuro per l'Italia e per l'Europa".Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo, 14 (ore 18:30)REGIONENell’ambito di Milano direzione Nord “Verso le regionali”, con Attilio Fontana, Presidente Regione LombardiaPalazzo delle stelline, corso Magenta, 61 (ore 9:30)Si riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)VARIEIl presidente del Senato Ignazio La Russa interviene alle Santa Messa officiata dall’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini per le ricorrenze della Patrona dell’Arma, “Virgo Fidelis”, nell’81° anniversario della battaglia di Culqualber, in Africa orientale, durante la Seconda Guerra Mondiale e della “Giornata dell’Orfano”.Chiesa di Sant’Angelo, piazza Sant’Angelo (ore 8:30)Il presidente del Senato Ignazio La Russa interviene alla cerimonia di inaugurazione della Fondazione Ospedale NiguardaOspedale Niguarda, Aula Magna, Piazza dell'Ospedale Maggiore, 3 (ore 10)Nell’ambito di “Milano direzione Nord” Una nuova stagione per l’ambiente. Interviene Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energeticaPalazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 10)SPI CGIL Lombardia presenta alle forze politiche ill documento del XXI congresso nazionale dello SPI CGIL. Partecipano: Vinicio Peluffo, Partito Democratico; Nicola Di Marco, Movimento 5 Stelle; Tino Magni, Sinistra italiana; Elisabetta Strada, Lombardi Civici Europeisti; Michele Usuelli, Consigliere Regionale della Lombardia Più Europa. Conclude Stefano Landini, Segretario organizzativo Spi Cgil Nazionale.Teatro Elfo Puccini, Corso Buenos Aires 33 (ore 10)Nell’ambito di “Milano direzione Nord” Una nuova stagione per l’istruzione. Interviene Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del MeritoPalazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 11 )Nell’ambito di “Milano direzione Nord” Gli stati generali della Casa. Intervengono, tra gli altri: Marco Osnato, Presidente Commissione finanze Camera dei deputati; Alan Rizzi, Assessore alla casa e housing sociale Regione Lombardia; Pierfrancesco Maran, assessore alla casa e piano quartieri Comune di Milano; Simone Dragone, Presidente MM; Angelo Sala, Presidente Aler MilanoPalazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 11 )"Confcommercio Milano e Nexi per i pagamenti sicuri in negozio e online”. Intervengono: Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano; Francesco Santoro, Head of eCommerce Partnership Nexi; Nicoletta Carucci, eCommerce Marketing Manager Nexi; Vanessa Maneo, Head of Product Proposition & Go-To_Market Nexi; Pier Carlo Pozzati, responsabile Sportello Innovazione SPIN Confcommercio Milano.Palazzo Bovara, sala Castiglioni, corso Venezia 51 (ore 11)Nell’ambito di “Milano direzione Nord” Energia: infrastrutture, rinnovabili, atomo e altri futuri”. Intervengono, tra gli altri: Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipe; Stefano Besseghini, Presidente Arera; Raffaele Cattaneo, assessore all’ambiente Regione Lombardia; Elena Grandi, assessora all’ambiente e verde Comune di Milano; Umberto Minopoli, Presidente Associazione Italiana NuclearePalazzo delle Stelline, sala Manzoni, corso Magenta, 61 (ore 12)Conferenza stampa "Imprese manifatturiere" L'andamento economico dell'industria e dell'artigianato lombardo nel 3° trimestre 2022 Congiuntura regionale manifatturiera in Lombardia. Intervengono Gian Domenico Auricchio Presidente Unioncamere Lombardia; Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia; Francesco Buzzella Presidente di Confindustria Lombardia e Mario Bettini Presidente Casartigiani Lombardia in rappresentanza delle Associazioni regionali dell'Artigianato.Palazzo Lombardia, Sala Stampa 11° piano – ingresso N1, Piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12)Nell’ambito di “Milano direzione Nord” La mobilità furi dalla retorica:A Integrata, multimodale e sicura. Sostenibile?. Intervengono: Edoardo Rixi, Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Regione Lombardia; Michela Palestra, Vicesindaca Città Metropolitana Milano, Arianna Censi, Assessora alla Mobilità Comune di Milano; Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA; Andrea Gibelli, Presidente FNM; Silvia Grandi, Presidente Copma; Arrigo Giana, Amministratore Delegato ATM; Beniamino Lo Presti, Presidente Milano SerravallePalazzo delle Stelline, sala Manzoni, corso Magenta, 61 (ore 14)Nell’ambito di “Milano direzione Nord” A tu per tu con” Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilitàPalazzo delle Stelline, sala Manzoni, corso Magenta, 61 (ore 14)Nell’ambito di “Milano direzione Nord” “La città che cresce”. Intervengono: › Stefano Bolognini, assessore allo sviluppo Città metropolitana, giovani ecomunicazione Regione Lombardia; Gaia Romani, assessora ai servizi civici e Generali Comune di Milano; Sergio Urbani, direttore Generale Fondazione Cariplo; Igor De Biasio, ceo Arexpo; Alessandro Russo, Presidente CAP HoldingPalazzo delle Stelline, sala Manzoni, corso Magenta, 61 (ore 15)Nell’ambito di “Milano direzione Nord” Globalizzazione, le piaghe e la cura possibile. Intervengono: Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Giulio Tremonti, Presidente commissione affari esteri e Comunitari della Camera dei Deputati; Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico Regione LombardiaPalazzo delle Stelline, sala Manzoni, corso Magenta, 61 (ore 18)MONZAConferenza stampa del Sindaco Paolo Pilotto con l’assessore al commercio e marketing territoriale Carlo Abbà e l’assessore alla cultura, Parco e Villa Reale Arianna Bettin per presentare il programma di “Insieme a Natale 2022”Comune di Monza Sala Giunta, 2° piano Piazza Trento e Trieste (ore 12) (Rem)