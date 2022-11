Usa: Twitter, per Trump quasi 86 milioni di utenti in meno di 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A meno di un giorno dalla riapertura, il profilo twitter dell'ex presidente Usa, Donald Trump, è entrato tra i preferiti di 85,9 milioni di utenti, appena due milioni in meno di quelli contati prima della sospensione, a gennaio 2021. Il profilo del leader repubblicano è stato ripristinato nella notte di sabato dal proprietario della piattaforma, Elon Musk, forte del parere favorevole del 51,8 per cento degli oltre 15 milioni di utenti interpellati con un apposito sondaggio. “Il popolo ha parlato. Trump verrà riammesso. Vox Populi, Vox Dei”, ha sentenziato Musk, anche se per il momento l'ex inquilino della Casa Bianca dice di "non vedere ragioni" per tornare attivo: Twitter “ha molti problemi, ci sono troppi bot e profili falsi”, ha detto Trump che preferisce “rimanere” sulla piattaforma “Truth Social”, l’applicazione sviluppata dalla “Trump Media & Technology Group”, che sta lavorando “incredibilmente bene”. (Was)