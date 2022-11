Francia: il presidente Macron è stato schiaffeggiato, ma il video è del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ tornato a circolare in rete un vecchio video, risalente al giugno 2021, in cui il presidente francese, Emmanuel Macron, viene colpito da uno schiaffo. Il video mostra il presidente all'aperto mentre si dirige verso una piccola folla. Un uomo lo avvicina e lo schiaffeggia, per poi essere immediatamente atterrato dalle guardie del corpo di Macron. L’autore del gesto è Damien Tarel, che è stato conseguentemente condannato a 18 mesi di carcere dal tribunale di Valence, 14 dei quali con la condizionale e quattro da scontare. Macron era stato vittima del gesto di Tarel dopo una visita alla scuola alberghiera di Tain-l’Hermitage, nel dipartimento della Drome. L’uomo aveva tirato lo schiaffo al grido di “Montjoie, Saint-Denis, abbasso la Macronia”, facendo eco al grido di battaglia dell’esercito francese di epoca monarchica. In aula durante il processo, Tarel aveva dichiarato che Macron rappresenta bene “la decadenza del nostro Paese”. (Frp)