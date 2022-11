Lombardia 2023: Sala, credo che Moratti rimarrà in campo, sarà partita a tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che la Moratti rimarrà oggettivamente in campo, quindi bisogna mettersi nell'ottica che sarà una partita a tre, in cui ognuno parte pensando di poter diventare il presidente o la presidente della Regione Lombardia". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del libro "Il ritorno degli imperi" di Maurizio Molinari, in corso a Palazzo Clerici, commentando l'appello lanciato da Pierfrancesco Majorino affinché Letizia Moratti faccia un passo indietro e lo sostenga. (Rem)