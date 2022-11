Lega: Salvini, complimenti a Fabrizio Sala, nuovo segretario provinciale di Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti e buon lavoro al nuovo segretario della Lega della provincia di Bergamo, Fabrizio Sala, e al suo sfidante Mauro Brambilla (entrambi Sindaci), ai nuovi membri del consiglio direttivo e ai 700 militanti che, in una domenica di novembre, hanno partecipato e votato. lo scrive su Twitter il leader della lega, Matteo Salvini, commentando l'elezione del nuovo segretario provinciale di Bergamo avvenuta oggi durante il c ingresso provinciale che si è tenuto a Treviglio. (Com)