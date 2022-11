Calcio: Fratoianni (Avs), in Qatar i mondiali della vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qatar 2022, il mondiale della vergogna. Almeno 6.500 lavoratori morti, oltre 100 per ogni partita che verrà giocata. Ma con tutta probabilità molte di più". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Secondo il report di Amnesty International oltre 15 mila lavoratori stranieri sono morti in Qatar solamente tra il 2010 (anno di assegnazione del mondiale) e il 2019, senza che se ne sappiano le ragioni. Centinaia di migliaia di lavoratori sfruttati, sottomessi - prosegue il deputato della commissione esteri di Montecitorio - ad una vera e propria schiavitù moderna in uno dei Paesi più ricchi al mondo, che reprime senza esitazione ogni manifestazione e la libertà di informazione. E tutto ciò solo ed esclusivamente in nome del dio denaro. Boicottare questa vergogna mondiale è il minimo. Ma di certo non basta. La comunità internazionale - conclude Fratoianni - deve costringere la Fifa e le Istituzioni qatariote a risarcire le migliaia di famiglie dei lavoratori morti e condannare questo affronto alla dignità umana". (Com)