Famiglia: è polemica per proposta legge Lega su bonus per chi si sposa in Chiesa (2) (2)

- A spegnere le polemiche ci pensa lo stesso Furgiuele: "La proposta di legge a mia prima firma, volta a incentivare il settore del wedding, che per questioni di oneri prevedeva un bonus destinato ai soli matrimoni religiosi, durante il dibattito parlamentare sarà naturalmente allargata a tutti i matrimoni, indipendentemente che vengano celebrati in chiesa oppure no", annuncia l'esponente leghista, nonché primo firmatario della proposta di legge. (Rin)