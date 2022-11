Lombardia 2023: Elisabetta Strada entra nella coalizione di Moratti, "vero progetto innovativo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli incontri che ho avuto, non da oggi, con Letizia Moratti - prosegue Strada - , ho colto due forti capacità ed argomentazioni: la sua capacità di dialogo, anche con persone ed istituzioni di diverso colore politico per raggiungere un bene superiore (vedi per esempio l’Expo); la sua autonomia dai poteri forti, come ho potuto verificare di persona in Regione, con il cambio del sistema Aria e con la radicale riorganizzazione che ha impresso alla campagna di vaccinazioni, che ricordiamo tutti era in situazione drammatica col precedente sssessore Gallera. Il progetto politico e la sua coalizione ora si arricchirà anche del contributo della nostra esperienza civica riformista. Con lei, lavoreremo al potenziamento della sanità pubblica, una questione di equità sociale imprescindibile per questo momento storico. Per tutti questi motivi sono sicura che riusciremo a vincere", conclude. (Com)