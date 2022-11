Business news: Brasile, analisti finanziari, Pil in crescita del 2,77 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrebbe chiudere il 2022 con una crescita dell'economia pari al 2,77 per cento del prodotto interno lordo (Pil). È quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc). Il dato è sostanzialmente stabile rispetto al 2,76 per cento stimato la scorsa settimana e in lieve crescita rispetto al 2,71 per cento ipotizzato un mese fa. Il Brasile - come certificano i vari osservatori e istituti finanziari - sta chiudendo il 2022 con un ritmo di crescita superiore alle attese ma, in linea con una tendenza economica mondiale, si prepara a un rallentamento per l'anno entrante. Gli analisti ipotizzano per il 2023 una crescita dello 0,7 per cento, la stessa ipotizzata la settimana scorsa, leggermente superiore allo 0,59 per cento del rapporto di un mese fa. (Res)