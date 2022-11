Business news: Argentina, governo concede proroga di due anni a permessi di esplorazione offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha concesso una proroga di due anni ai permessi per esplorare idrocarburi in due blocchi offshore nel cosiddetto Mare Argentino. Le proroghe sono state concesse attraverso risoluzioni della segretaria per l'Energia pubblicate sulla Gazzetta ufficiale. Le estensioni dei permessi, si legge nella delibera, riguardano la società britannica Tullow, l'argentina Pluspetrol e la tedesca Wintershall e fanno riferimento alle aree "MLO 119" e "MLO 114", nel bacino delle isole Falklands/Malvinas occidentali, dove le tre compagnie petrolifere operano in consorzio in entrambi i progetti. I permessi per il primo periodo esplorativo in entrambi i blocchi, si precisa nella risoluzione, erano stati concessi nel 2019, ma le compagnie petrolifere hanno avuto difficoltà a svolgere i compiti a causa delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia di Covid-19 imposte nel 2020. Tali difficoltà sono state all'origine della richiesta di proroga concessa questo lunedì. (Res)