Ucraina: Delpini, preghiamo perché popolo tribolato ci senta vicini

- "Popolo di Ucraina, popolo ferito, popolo tribolato in tanti tempi della tua storia, popolo umiliato, popolo vittima delle prepotenze, popolo fratello, preghiamo perché tu, popolo di Ucraina, possa sentire che noi ti siamo vicini, che noi piangiamo con i tuoi pianti, che noi abbracciamo gli esuli, che noi vogliamo essere popolo della pace". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini durante la preghiera interconfessionale per la pace in Ucraina che si è tenuta oggi in Duomo. (Rem)