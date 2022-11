Mondiali: emiro del Qatar elogia l'inclusione dell'evento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' bello che i popoli mettano da parte ciò che divide e celebrino le loro diversità e al tempo stesso ciò che li unisce. Lo ha dichiarato l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, durante la cerimonia inaugurale dei Mondiali di calcio Fifa 2022 al via oggi nell'emirato. "Diamo a tutti, qui dal Qatar, il benvenuto alla Coppa del Mondo. Abbiamo lavorato duramente con tanta gente per allestire un torneo di successo. Abbiamo profuso tutti i nostri sforzi per il bene dell'umanità", ha affermato. L'emiro ha aggiunto: "A partire da oggi e per i prossimi 28 giorni seguiremo e con noi tutto il mondo, la grande festa del calcio, in un ambiente caratterizzato da umana e civile comunicazione". "Che siano giorni che possano ispirare bontà e speranza", ha concluso l'emiro. Alla cerimonia d'apertura hanno partecipato, tra gli altri, l'erede al trono saudita, Mohammad bin Salman al Saud, e il re di Giordania, Abdullah II. (Res)