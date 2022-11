Lombardia 2023: Sala, Majorino ottima candidatura, cercherò di togliergli immagine troppo rivoluzionaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierfrancesco Majorino "è un'ottima candidatura, è esperto. Quello che io cercherò di fare per aiutarlo è di togliere un po' questa immagine di persona estrema, troppo rivoluzionaria, perché in realtà è una persona con la testa sulle spalle e che ne sa molto di politica". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del libro "Il ritorno degli imperi" di Maurizio Molinari, in corso a Palazzo Clerici. Majorino "ha fatto una grande esperienza, l'esperienza europea l'ha consolidato. Quindi non è una scelta per testimoniare, è una scelta per cercare di vincere", ha sottolineato il sindaco. "L'ho incontrato ieri e gli ho detto che la mia sensazione prima delle politiche era che il risultato era già definito: prima di queste elezioni regionali, invece, penso che il risultato non sia per niente definito. È chiaro che non posso certamente dire che Majorino parte favorito, non sarei sincero. Ma è una partita che veramente considero aperta". (Rem)