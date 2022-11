Libia: manifestazioni davanti ad ambasciata Grecia a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di manifestanti si sono riuniti oggi davanti all'ambasciata di Grecia nella capitale libica, Tripoli, per protestare contro la decisione del ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, di non incontrare l'omologa libica, Najla al Mangoush, lo scorso giovedì, 17 novembre. Il capo della diplomazia greca è ripartito a bordo dell'aereo del governo subito essere atterrato a Tripoli, annullando gli incontri previsti, per dirigersi a Bengasi. Oggi, la ministra Al Mangoush ha convocato l'ambasciatore della Libia in Grecia, Hamad Bashir al Mabrouk, per discutere del comportamento del ministro degli Esteri greco, che "contraddice le norme diplomatiche internazionali", secondo l'ufficio stampa della diplomazia libica. Al Mangoush ha chiesto all'ambasciatore di Libia in Grecia di presentare una nota di protesta alle autorità greche per chiarire questo comportamento, sottolineando che tali azioni hanno gravi ripercussioni sulla sicurezza e stabilità dello Stato libico e rappresentano un invito indiretto a rafforzare lo stato di divisione, secondo quanto si legge nel comunicato. (Lit)