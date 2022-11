Siria: 32 combattenti curdi e 15 militari governativi uccisi in bombardamenti Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bombardamenti effettuati dai caccia F-16 e dai droni dell’aviazione turca in quattro località della Siria – Kobane, Tel Rifat, Derbysia e Derik – hanno causato la morte di 15 militari governativi e 32 combattenti delle Forze democratiche siriane (Fds, alleanza di milizie curde, arabe e assiro-siriache), tra cui una donna, del Partito dei lavoratori del Kurdistan iracheno (Pkk) e delle Unità di protezione dei popoli (Ypg), gruppo armato curdo-siriano sostenuto dagli Stati Uniti, oltre che di un attivista. E’ quanto riferisce l’emittente “Rudaw”. Complessivamente, la Turchia ha compiuto oltre 25 attacchi contro località sotto il controllo dell’Amministrazione autonoma della Siria settentrionale e orientale, secondo quanto riportato sia dall’Osservatorio per i diritti umani siriano, organizzazione non governativa con sede a Londra, e da “Rudaw”. Da parte sua, il ministero della Difesa di Ankara ha annunciato che l’aviazione turca ha colpito 89 obiettivi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e delle Ypg, gruppo armato curdo-siriano sostenuto dagli Stati Uniti, entrambi al bando in Turchia, durante i bombardamenti effettuati nel nord di Iraq e Siria. I bombardamenti sono stati effettuati con i caccia F-16 e con i droni Bayraktar. Intanto, in risposta ai bombardamenti di stamane dalla Siria sono stati lanciati dei razzi. Almeno otto membri del personale di sicurezza turco, tra cui sette agenti di polizia, sono stati feriti oggi dai razzi lanciati nel sud-est della Turchia, nella provincia di Kilis, a ridosso del confine con la Siria. (Res)