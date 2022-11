Famiglia: è polemica per proposta legge Lega su bonus per chi si sposa in Chiesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le prime reazioni quella del segretario di Azione, Carlo Calenda, che scrive su Twitter: "Al di là della probabile incostituzionalità, si conferma che la Lega di Salvini è letteralmente fuori controllo". Dal canto suo, il segretario nazionale di Più Europa, Benedetto Della Vedova, osserva su Facebook: "La detrazione delle spese sostenute per i matrimoni solo in Chiesa, proposta dalla Lega, si inserisce nel filone dei bonus per qualsiasi cosa e, di per sé, non è così originale. A qualificarla nel solco reazionario della destra sovranista è il fatto che il beneficio andrebbe riservato a italiane e italiani da almeno dieci anni (e perché donne e uomini nati e cresciuti in Italia che ottengono la cittadinanza dopo i diciott'anni dovrebbero aspettarne altri dieci per sposarsi con il bonus?) e che scelgono il matrimonio religioso, ovviamente rigorosamente etero: una perla di analfabetismo costituzionale. Insomma, meglio della fascistissima tassa sul celibato, ma ce la possiamo risparmiare". "Ai leghisti che vogliono regalare 20 mila euro di soldi pubblici solo a chi si sposa in chiesa, vorrei svelare un segreto (insegnatomi da un prete): lo Stato è laico. Chi crede in certi valori, non ha bisogno per testimoniarli della mancia corroborante: roba da mercanti del Tempio", sottolinea in un tweet il senatore del Partito democratico, Enrico Borghi. (Rin)