Legge Bilancio: Serracchiani (Pd), inaccettabile taglio alle pensioni

23 luglio 2021

- Il governo "intende fare cassa tagliando la rivalutazione delle pensioni? Sarebbe davvero inaccettabile congelare ulteriormente l'adeguamento dell'assegno a milioni di pensionati per finanziare altre misure. Non si può parlare di interventi che tengono conto della sofferenza sociale se poi si elimina la possibilità di recuperare il potere d'acquisto eroso dall'inflazione". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera.(Com)