Energia: Germania, protezione civile reputa molto improbabili interruzioni elettriche su vasta scala

- Interruzioni di energia elettrica su vasta scala in Germania sono improbabili. Lo ha riferito il presidente dell’Ufficio federale di protezione civile e assistenza nei disastri (Bbk), Ralph Tiesler. La carenza di energia potrebbe costringere a interruzioni “temporanee e mirate” a protezione della rete nella sua interezza. Tuttavia, “un blackout di grande portata in Germania è altamente improbabile”. “Il sistema di fornitura dell’energia elettrica è studiato per avere ridondanze e strumenti di sicurezza volti a stabilizzare il sistema in caso di problemi”, ha dichiarato il Bbk. (Geb)